Während der Krankheit werden in erster Linie die Symptome mit Medikamenten behandelt. Eine medizinische Wunderwaffe gegen PFAPA wurde noch nicht gefunden. In vielen Fällen bildet sich das PFAPA-Syndrom noch vor dem Erwachsenenalter zurück. Es bleiben keine Schäden zurück, betroffene Kinder sind weder im Wachstum noch in der Entwicklung eingeschränkt, heisst es bei der deutschen Patientenorganisation für angeborene Immundefekte. Kinder-Rheumatologe Thomas Lutz vom Universitätsklinikum Heidelberg sagt auf T-Online: «Wir haben Eltern, die sehen das relativ gelassen. Es genügt ihnen zu wissen, mit was sie es zu tun haben. Das hilft ihnen, die Fieberschübe gemeinsam mit dem Kind durchzustehen. Sie greifen dann lediglich zu fiebersenkenden Mitteln und hoffen darauf, dass auch bei ihrem Kind die Schübe im Lauf der Zeit weniger werden, die Abstände grösser. Fehlt ein Kind allerdings dauernd in der Schule, weil es durchgängig alle drei, vier Wochen hohes Fieber hat, dann entscheiden sich viele Eltern für das Kortison, bei hohem Leidensdruck auch für die Operation.» Mit der Operation ist die Entfernung der Rachenmandeln gemeint. Offenbar erleben durch diese Operation viele Kinder ein Verschwinden der Beschwerden. In einigen Fällen kehren diese jedoch im Jugendalter zurück.