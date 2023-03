Wochenfluss und Monsterbinden

Anja Zeidler zeigt die unzensierte Wochenbett-Realität

Am 10. März hat Anja Zeidler in einer Hausgeburt ihr zweites Baby zur Welt gebracht. In einen Instagram-Post gewährt die Bodypositivity-Influencerin nun intime Blicke in ihr Wochenbett und scheut sich nicht davor, sich in Netzunterhosen, ungeschminkt und mit Puff in der guten Stube zu zeigen und über den Wochenfluss zu sprechen. Wir sagen, was man alles dazu wissen muss.