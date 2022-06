Welche weiteren Werte in der Finanzerziehung sind dir als Mama wichtig?

Dass Geld nicht einen übertriebenen Stellenwert erhält. Aber dass sie trotzdem wissen, was man mit Geld alles machen kann. Zum Beispiel, dass sie es nicht nur kurzfristig für nötige Auslagen nutzen oder in der Spardose aufbewahren, sondern eben auch langfristig anlegen können. Alle meine Kinder haben seit ihrer Geburt ein Fondskonto, auf das ich monatlich einzahle. Was mit einem Fonds oder beim Kauf von Aktien und Obligationen genau geschieht, das bespreche ich mit den Kindern, auch wenn sie nicht immer alles verstehen oder spannend finden (lacht). Oder aber ich erkläre ihnen, was eine Mietkaution ist oder wie eine Hypothek oder ein Leasing funktioniert. Den Rat meines Vaters gebe ich auch meinen Kindern mit: Nur Geld ausgeben, was vorhanden ist, und immer etwas zur Seite legen. Ebenso möchte ich, dass die Kinder einen Teil ihres Jugendlohnes spenden, wofür, können sie selber entscheiden. Kürzlich sagte mir meine erwachsene Tochter, was sie sich von meiner Erziehung besonders eingeprägt habe: Du kannst jedes Ziel erreichen, aber dies ist immer mit Arbeit verbunden. Erarbeite dir deine Träume und bleibe immer unabhängig. Das fand ich schön zu hören.