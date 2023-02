Wer der Mann ist, der seit mehr als sechs Jahren an ihrer und der Seite ihrer Kinder steht, hat die Zürcherin bislang nur umschrieben. Er sei ihr eine grosse Stütze im Alltag und wenn sie arbeite, sei er ebenfalls in die Kindererziehung einbezogen, sagte sie 2021 zur Schweizer Illustrierten. «Er unterstützt mich in allen Belangen und ist für die Kinder eine wichtige Bezugsperson. Dieser Mann hat einfach eine schöne Seele.»