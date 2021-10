Dieses Vorher-Nachher-Bild hat es in sich: Wo früher ein Waschbrett-Bauch war, ist nun eine XXL-Kugel. Und auf diese ist Anna-Maria Ferchichi, 39, zu recht stolz. Die Frau von Rapper Bushido, 43, erwartet nämlich Drillinge. Die Geburt steht bereits in wenigen Wochen an. Ferchichi wird demnächst den neunten Schwangerschaftsmonat erreichen.