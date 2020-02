Glücklicherweise ist US-Plus-Size-Model Ashley Graham, 32, bekannt dafür, Dinge an- und auszusprechen, die andere lieber nicht sagen oder zeigen. Ihre Dehnungsstreifen und Bauchröllchen schaffen es genauso in ihren Instagram-Feed, wie der genüssliche Biss in einen riesigen Burger. Da ist es fast schon Pflicht, wenige Wochen nach der Geburt von Sohn Isaac Menelik Giovanni ihren After-Baby-Body mit den Fans zu teilen.