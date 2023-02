Die neueste Episode ist aber eher von der süssen Sorte: Kutcher, der auf Netflix gerade an der Seite von Reese Witherspoon (46) in der Liebeskomödie «Your Place or Mine» zu sehen ist, singt in der Talkshow von Kelly Clarkson (40) das Gutenachtlied aus deren Kinderbuch «River Rose and the Magical Lullaby» vor. Die Gutenachtgeschichte sei bei ihnen nämlich gesetzt, erzählt er, sie würden ihren Kindern Wyatt (8) und Dimitri (6) jeden Abend vorlesen. Seine Tochter mag offenbar besonders Kelly Clarksons Buch, denn wie er beteuert, hat er es ihr schon hundertmal erzählt. «Aber etwas wundert mich: Da gibts ein Lied im Buch, doch ich habe es noch nie irgendwo gehört. Darum habe ich meine eigene Version erfunden», erzählt Kutcher. «Diese würde ich nun gerne vorsingen – und dann würde ich gerne deine Interpretation hören», sagt er zur mehrfachen Grammy-Preisträgerin. «Ich schicke deiner Tochter die Puppe, die das Lied mit meiner Stimme singt», schlägt sie vor, aber Kutcher lehnt ab: «Lieber nicht, sonst darf ich es meiner Tochter nicht mehr vortragen», sagt er – und stimmt das Lied an.