Mila Kunis verrät ihren gröbsten Erziehungsfehler

Geht es um ihre Familie, ist Mila Kunis, 38, stets erfrischend ehrlich und ziemlich locker. So verriet die Schauspielerin kürzlich, dass sie ihre Kinder erst badet, «wenn man den Schmutz sieht». Warum sie und Ehemann Ashton Kutcher, 43, die Familienplanung nach dem zweiten Kind abgeschlossen haben, erklärte Mila damit, dass sie es nur fair finde, wenn die Anzahl Kids und Erwachsene in der Familie ausgeglichen ist – also die Kinder nicht in der Überzahl sind. Und als sie und Ashton gemeinsam in einem Werbespot mitspielten, begründete Mila das scherzhaft damit, dass sie schlicht «eine Pause von den Kindern» gebraucht hätten.