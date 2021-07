So selten baden Mila Kunis und Ashton Kutcher ihre Kids

Wichtiger als die Häufigkeit ist jedoch die Qualität des Duschens. Also, dass Kinder lernen, richtig zu duschen. Es ist nämlich nicht nötig, den gesamten Körper mit Duschgel einzuseifen. Carola Ilschner vom Deutschen Projekt «Hygiene-Tipps für Kids» erklärt, wie richtig Duschen wirklich geht: «Besonders viele Keime gibt es da, wo Haut auf Haut liegt: Achseln, Damm, Analfalte. Den Wasserstrahl beim Reinigen des Intimbereichs immer von vorne nach hinten richten. Auch die Schweissrinne am Rücken sollte nicht vergessen werden, also der Bereich, wo Sportler typischerweise viel schwitzen. Viele denken beim Duschen nicht an die Füsse, auch sie sollten gründlich eingeseift und die Zwischenräume später gut abgetrocknet werden.»