Die Geschichte geht so: Wyatt, die mittlerweile siebenjährige Tochter von Kunis, war noch ein kleines Baby, als ihre Mama sie eines Tages im Maxicosi ins Auto packte, um Papa Ashton Kutcher, 43, bei der Arbeit zu besuchen. Sie packte nicht nur ihr Kind ein, sondern auch Windeln, Schoppen, Ersatzkleidung... was man halt so braucht auf einem kleinen Roadtrip mit Baby. «Ich war richtig stolz auf mich, weil ich an alles gedacht hatte», so die Schauspielerin.