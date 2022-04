Nicht nur Franz Fischlin setzt auf Kids

Auch diese Promi-Papis sind Hausmänner

Franz Fischlin hängt seinen Job beim SRF an den Nagel. In Zukunft will das TV-Aushängeschild mehr auf Kids statt Karriere setzen. Mit diesem Plan ist Fischlin nicht alleine. Wir präsentieren andere berühmte Väter, die ihre Familien managen und den Haushalt schmeissen.