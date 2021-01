So können schon kleine Kinder mit aufräumen: Die Idee ist so simpel! Ein farbiger Punkt auf jedem Spielzeug bewirkt Wunder: Was gelb markiert ist, kommt in die gelbe Kiste. Dinge mit blauem Punkt in den blauen Schrank. Da wird das Aufräumen fast selbst zum Spiel! Und kleine Kinder können sich im Chaos einfacher orientieren.



Macht eine Party draus: Wir können es auf diesem Kanal nicht oft genug betonen: Aufräumlieder sind der Hit. Im Internet gibts eine ganze Palette davon. Das sind Songs, die man mit Kindern singt oder hört, während man im Kinderzimmer Ordnung schafft. Jede Musik eignet sich. Etabliert euer eigenes Aufräumlied. Das sorgt erstens für mehr Elan, und zweitens hilft es Kindern, den Aufwand abzuschätzen und sie anzuspornen: Schaffen wir es in einem oder in zwei Songs?