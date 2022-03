Es dauerte Tage, in denen die Fans im Ungewissen blieben wie es Pearl geht, bevor Nick Carter definitiv Entwarnung geben konnte. Und Monate, bis er über das traumatische Erlebnis sprechen konnte. «Als wir aus dem Geburtszimmer kamen und sie uns das Baby zurück brachten, rechneten wir nicht damit, dass sie an einen Haufen Maschinen und Drähte angeschlossen sein würde und Schläuche in ihrer Nasen und ihrem Hals steckten würden», so Carter. Die fahle Farbe der Haut seines Babys habe ihm Angst gemacht. «Wir wussten nicht, wie es nun weitergehen würde. Man muss das an Gott übergeben und loslassen, weil man ausgeliefert ist und nicht weiss, ob es dieser neugeborene Mensch schaffen wird.»