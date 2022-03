Baby Solea vermasselt Sarah Engels den Job

2. Die ideale Sitzhaltung

Am besten setzen wir uns in einen bequemen Stuhl mit Armlehne oder in eine Sofaecke und halten das Baby leicht sitzend im Arm. Der Kopf des Babys sollte in unserer Ellenbeuge ruhen. Am liebsten haben Babys ihre Händchen frei. Wichtig ist auch der Blickkontakt: Wenn das Kind die Flasche bekommt, möchte es sich ankuscheln und Körperwärme spüren. Es will uns anschauen und sich austauschen.