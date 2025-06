König Charles kann Ausnahmen erlauben

Wie genau William und Kate die Regel zukünftig umsetzen werden, wird sich zeigen. Schliesslich liesse sich die Regel auch einhalten, indem einfach Prinz William alleine fliegt. So oder so wird es zukünftig aber umständlicher für Prinz William und Prinzessin Kate, mit der Familie in die Ferien zu fliegen – und gemeinsame Familienflüge gehören der Vergangenheit an. Ausser König Charles erlaubt eine Ausnahme. Davon werde aber abgeraten, so der «Mirror», «da im Falle eines Crashs die Zukunft der Monarchie sofort unsicher wäre».