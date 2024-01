Hier lernen George, Charlotte und Louis das Skifahren

Einige wenige Informationen sickern aber meist trotzdem an die Öffentlichkeit durch. So waren George, Charlotte und Louis auch im Jahr 2022 in Courchevel. Wie ein Insider gegenüber «US Weekly» berichtete, hätten Prinz George und Prinzessin Charlotte – damals acht und sechs Jahre alt – private Skistunden erhalten. «Am Ende der Ferien raste Charlotte den Berg hinunter. Sie ist furchtlos!», so die Quelle. Und weiter: «George war etwas vorsichtiger, aber sie sind beide grossartige Skifahrer und haben lustige Bruder-Schwester-Skirennen gemacht. Sie hatten einen absoluten Riesenspass.» Zumindest beim Essen war dann auch die Schweiz vertreten – so gab es an einem Abend in einem Restaurant anscheinend Käsefondue.