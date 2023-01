Tipp 3: Ferienwohnung teilen

Der grösste Posten in den Familienferien schlägt bei der Unterkunft zu Buche. Wer sich diesen mit einer weiteren Familie teilen kann, spart. Zumal es die Kinder für ein paar Tage lässig finden, alle zusammen in einem Zimmer zu schlafen – zur Not auch in der Stube.