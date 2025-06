Kann Prinz George schon als Kind König werden?

In Grossbritannien ist aktuell Prinz Harry der erste Volljährige in der Thronfolge nach Prinz William. Er würde also zum Regenten ernannt. Vorausgesetzt, Prinz Harry zieht nach Grossbritannien zurück, eine weitere Bedingung aus dem Regentschaftsgesetz. Macht er das nicht, geht die Regentschaft an Prinz Andrew (65) über, gefolgt von seiner ältesten Tochter Prinzessin Beatrice (36). Sie alle aber würden die Aufgabe höchsten bis am 22. Juli 2031 ausüben. Dann wird Prinz George 18 Jahre alt.