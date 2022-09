Bei diesen Dingen tickt Prinzessin Charlotte wie Mutter Kate

Das höfische Protokoll

Prinzessin Kate wird in der Presse seit Jahren «Princess Perfect» genannt. Eingebracht hat ihr diesen Spitznamen, dass sie sich stets streng ans höfische Protokoll hält und kaum gegen die Verhaltens-Etikette der Royals verstösst. Auch in diesem Punkt scheint Prinzessin Charlotte klar nach ihrer Mutter zu kommen. Zuletzt gezeigt hat sie das an der Beerdigung ihrer Grossmutter Queen Elizabeth II. (✝96), als sie darauf achtete, dass auch ihr grosser Bruder Prinz Georg (9) das korrekte Benehmen an den Tag legt. In dem Moment, als der Sarg an ihnen vorbeigetragen wurde, flüsterte Charlotte ihrem Bruder ins Ohr: «Du musst dich verbeugen.»