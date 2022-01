Von «Harry Potter» kann er sich jedoch nie ganz lossagen, wie er nun in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» erklärt hat. «Ich hätte gedacht, dass ich diese Tür einmal fester schliessen würde», erklärt Grint. «Aber ich möchte das gar nicht. Ich will mich davor nicht verstecken, ich habe diese Jahre geliebt – so wie ich es liebe, was ich jetzt mache.» «Harry Potter» werde «immer ein grosser Teil von mir sein».