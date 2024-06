Belinda Bencic: «Geniessen die Zeit sehr mit unserer Tochter»

Belinda Bencic trainiert mit Baby Bella an ihrer Seite

Wie lange Belinda Bencic das Mami-Sein noch vollumfänglich zuhause geniesst beziehungsweise wann man wieder an Turnieren die Daumen für sie drücken kann, ist aktuell noch unklar. Nach Verkündigung der Schwangerschaft Anfang November 2023 erklärte Manager Marion Bai gegenüber «Blick», dass sie beabsichtige auf die Tour zurückzukehren, sobald sie sich «körperlich in der Lage fühle». Zumindest am Trainieren aber ist sie bereits wieder – mit Bella an ihrer Seite, wie die Tennisspielerin vor wenigen Tagen auf Instagram zeigte.