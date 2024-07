Bella kam in der Schweiz zur Welt. «Die Geburt verlief so, wie man es sich wünscht», sagt Bencic. Am 23. April um sechs Uhr in der Früh gingen die Wehen los, zehn Stunden später schnitt Papa Martin Hromkovic (42) die Nabelschnur durch. Unvergesslich! «Da hast du 41 Jahre lang ein schönes Leben, und dann kommt ein Moment, der das alles in den Schatten stellt», sagt er. «Das war überwältigend.» Er sehe nicht nur das Leben, sondern auch seine Verlobte jetzt mit neuen Augen: «Ich wusste immer, dass Belinda stark ist, aber was sie während der Geburt geleistet hat, macht mich sprachlos.»