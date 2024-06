Wann haben Sie realisiert, dass Sie loslassen müssen?

Sandra: Eigentlich mit der ersten Whatsapp-Nachricht, die ich am Tag des Unfalls erhalten habe. Und spätestens dann, als wir in Chur im Spital-Parkhaus waren und klingeln und erklären mussten, wer wir sind – und die Frau am Empfang sagte: «Gut, seid ihr da.» Als Andy (der Vater von Gino / Red.) und ich oben im Vorraum der Intensivstation waren, befanden sich dort der Teamarzt und ein Chauffeur der Mannschaft. Beide weinten. Wir klingelten und wurden von sieben Personen informiert, wie es weitergeht. Die eine Ärztin putzte sich immer die Tränen ab. Du wirst in einem Raum platziert – und am Schluss sitzen sieben Personen um dich rum und erzählen, was passiert ist: vom Heli, vom Krankenauto. Ich sagte: «Es tut mir leid, es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Ich will nur wissen, wie es Gino geht.» Und als wir endlich in die Intensivstation reindurften zu Gino, realisierten wir, wie schlimm es ist: Wenn man einen Menschen derart verkabelt sieht, der permanent Medikamente verabreicht erhält, da musst du nicht vom Fach sein, um zu spüren, was los ist. Mir sagte eine Ärztin: «Ich versichere euch: Gino hat nichts mehr gespürt. Er war sofort bewusstlos.» Sie sagte mir, dass sie ihren Bruder durch einen Velounfall verloren habe; sie wisse genau, was ich denke und was ich fühle. Aber sie verspreche hoch und heilig, dass Gino nichts mehr gemerkt habe; auch nicht, als er im Bach lag. Dann sagte man uns ganz klar: Er wird nie mehr Mami sagen – er wird nie mehr alleine essen oder trinken.