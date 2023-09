Das wünscht sich Bianca Sissing für die Zukunft

Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit will Bianca Sissing vor allem Eins erreichen: Aufklärung. Ihr selbst seien weder ihre Optionen noch die Grenzen der Fruchtbarkeit vollumfänglich bewusst gewesen, so Sissing. Sie wünscht sich, dass diese Themen sowohl in der Schule, wie auch beim Hausarzt und Frauenarzt aktiv angesprochen werden, so dass man sich frühzeitig über eigene Wünsche und Möglichkeiten Gedanken machen kann. «Fruchtbarkeit ist nicht etwas, mit dem man spielen sollte. Sie ist ein Geschenk und sehr begrenzt, nicht nur vom Alter her, sondern auch im Monat.»