Bianca Sissing sitzt auf einem braunen Sessel in ihrem Yogastudio mitten in Luzern. Vor 20 Jahren wurde die in Kanada aufgewachsene Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin zur Miss Schweiz gekürt – war über Nacht plötzlich berühmt. In den letzten Jahren ist es aber ruhig um sie geworden. Hinter ihr liegt eine schwierige Zeit – und Bianca Sissing kann nicht mehr schweigen.