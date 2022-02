Ein Plüschtier erinnert sie an den Vater

Ein Teddybär, den die Schauspielerin seit Kindertagen besitzt, erinnert sie an ihren 2009 verstorbenen Vater. Das Plüschtier hatte die Kabarettistin als Sechsjährige dabei, als sie während der Ferien in Dänemark an Kinderlähmung erkrankte. Plötzlich war sie halbseitig gelähmt und musste lange abgeschottet in einem Einzelzimmer im Spital ausharren. Der «Bäremani» sei ihr einziger Begleiter gewesen während dieser Zeit. Als sie zurück in die Schweiz reisen sollte, wollten die Ärzte erst nicht erlauben, dass sie ihren Teddy mitnimmt. Doch Papa Steinegger liess nicht locker, bis man sich aus medizinischer und elterlicher Sorge darauf einigen konnte, den Bäri auszukochen, damit er steril mitreisen durfte.