Drei Kinder sind stressiger als vier

Laut der Umfrage von today.com ist drei nämlich die stressigste Anzahl von Kindern. Mütter von drei Kindern berichten von mehr Stress als solche von einem oder zwei, während Mütter von vier oder mehr Kindern tatsächlich weniger klagen. Was sich mit dem dritten Kind ändert, lest ihr am Beispiel von Nicky Hilton. Gründe für den Stress von Müttern sind Zeitmangel, Geldsorgen, der Druck, den sie sich selbst auferlegen – und: Fast die Hälfte gab an, dass ihr Partner ihnen mehr Stress bereitet als die Kinder. Doch warum trifft das alles Mütter von drei Kindern mehr als Vierfach-Mamas?