«Ja», sagt Margrit Bumann von der Nanny-Agentur www.zipfelzapf.ch, «auch in der Schweiz gibt es Eltern, die sich Nacht-Nannys leisten.» Meistens einfach nicht so lange wie eben die Stars und Royals, die Nannys über Monate oder Jahre und rund um die Uhr zur Seite haben. «Unter unseren Kundinnen und Kunden für Nacht-Nannys sind einerseits Eltern mit abendlichen Verpflichtungen und andererseits frischgebackene Eltern in herausfordernden Situationen, etwa mit Zwillingen oder mit einem Baby, das Krämpfe hat oder in der Nacht noch viel Aufmerksamkeit braucht. Meistens kommen Paare auf uns zu, die sich mal eine Pause und etwas Schlaf gönnen wollen und darum für drei oder vier Nächte eine Nanny buchen», erzählt Margrit Bumann. «Nach der ersten durchgeschlafenen Nacht sind sie glücklich wie nie – und mit jeder weiteren Nacht geht es ihnen besser.»