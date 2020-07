Angefangen hat alles 2007. Britney Spears stürmt in Los Angeles einen Coiffeursalon und rasiert sich den Schädel. Ein paar Tage später fährt sie geistesverloren durch die Strassen und geht an einer Tankstelle mit einem grünen Schirm auf Paparazzi los, die ihre Irrfahrt verfolgt haben. Es ist der Tiefpunkt einer steilen Karriere. Mit «Baby One More Time» bestieg sie den Pop-Olymp, weltweit verkaufte sie mehr als 100 Millionen Platten – und dann stürzt sie vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab.