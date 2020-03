Wart ihr deswegen so schnell am Start mit dem neuen Homeschooling-Projekt?

Roman: Genau. Die ersten Gedanken dazu habe ich mir schon gemacht, als in den Medien über den Lockdown in Wuhan und anderen Städten berichtet wurde. Ich fragte mich: Was passiert jetzt mit diesen Kids? Mir kam die Idee, ein virtuelles Klassenzimmer für Online-Lektionen aufzubauen. Und da es heutzutage ja die technischen Möglichkeiten gibt, habe ich angefangen, zu experimentieren. Als am Freitag die Schulschliessung auf nationaler Ebene entschieden wurde, habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht, damit das Programm am Montag starten konnte.