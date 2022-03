Das rät Carole Middleton berufstätigen Müttern

Die Schulferien haben sie jedoch jedes Mal wieder an ihre Grenzen gebracht, sagt Middleton. Sie habe das alles nur geschafft, weil sie und ihr Mann ein so gutes Team gewesen seien. «Mein Rat an berufstätige Mütter? Nehmt Hilfe an, wenn sie angeboten wird. Man kann manchmal denken, man müsse alles alleine schaffen, aber der Tag hat einfach nicht genug Stunden dafür. Menschen helfen gerne und es ist in Ordnung, manchmal ja zu sagen, wenn jemand Hilfe anbietet.»