Chrissy Teigen schickt Feriengrüsse von der Schweizer Grenze

An genau diesem Ort gaben sich John Legend und Chrissy Teigen vor 10 Jahren das Ja-Wort. Nun haben sie in den Spätsommerferien ihr Ehegelübde vor ihren vier Kindern erneuert. Ein emotionaler Anlass, für den Chrissy Teigen kaum Worte findet: «Es gibt so vieles, was ich teilen möchte von diesem wahnsinnig schönen und emotionalen Wochenende. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit, meine Gedanken zu ordnen. Alles, was ich im Moment sagen kann ist, dass ich unglaublich dankbar bin für unsere Freunde, unsere Familie, unser Leben.» Nun, die schönen Fotos sprechen für sich.