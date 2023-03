Abends werden Luna und Miles daheim nur so sprudeln, wenn Papa John Legend (44) sie fragt, was sie tagsüber gemacht hätten. Stellt man sich so vor. Aber erfahrene Mamas und Papas wissen: Längst nicht alle Kinder erzählen mit Begeisterung von ihren Tagen. Viele verlieren sogar kaum eine Silbe darüber. Oder bloss das eine Wort: «Nix». So eben auch Luna und Miles, wie Mama Chrissy berichtet: