Bei den Rigozzis läufts nicht nur Zuhause rund, auch in den Ferien in Sizilien ist das Quartett ein eingespieltes Team. Ihren FollowerInnen auf Instagram gewährt die Tessinerin viele private Einblicke in den Familienurlaub. So sehen wir die Familie zum Beispiel bei der happy Hour im schönen Hotel. Die Zwillinge, ganz im Stil des doppelten Lottchen, tragen von Kopf bis Fuss das gleiche Outfit. Mama und Papa wirken total entspannt.