Was den Windsors das Balmoral Castle, ist Stucki das Holzhaus in Understock: geliebtes Feriendomizil. Hier, am Eingang zum Urbachtal, hoch über Innertkirchen im Berner Oberland, gibts für den Besucher zwar weder gestelzte Wachablösung noch akkurat zugeschnipselte Parkpflanzen. Majestätisches aber sehr wohl: einen Rundblick über das Haslital, der very amused stimmt. Vis-à-vis im Norden der Hasliberg, gegen Osten der Susten, im Süden die Grimsel und im Rücken die zehn Kilometer des Urbachtals hinauf Richtung Gauligletscher, wo sich seit Herbst 1946 ein abgestürztes Militärflugzeug der Alliierten Blechteil für Blechteil aus dem Eis arbeitet.