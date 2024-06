Christina Hänni über die Geburt und erste Zeit mit Baby

Luca und Christina Hänni zelebrieren das Wochenbett mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Die ersten paar Wochen mit Baby sind eine Zeit, die viele Eltern ins kalte Wasser schmeisst: Für alles braucht man eine Ausbildung, nur Eltern zu werden geht ohne Diplom. Und so kommt es, dass manch ein Papa und so einige Mütter nach der Geburt ebenfalls ein wenig auf die Welt kommen.