Diesen Kinderwagen vertrauen Schweizer Stars

Linda Fäh fand ein reisetaugliches Modell

Genau wie die Hännis, haben auch Linda Fäh (36) und Ehemann Marco Dätwyler (41) als Gefährt für den inzwischen 2-jährigen Lio einen Kinderwagen von Cybex ausgesucht, genauer das Modell Coya. Der Kinderwagen ist auch gut dafür geeignet, ihn mit in die Ferien zu nehmen, wie die Schlagersängerin und Ex-Miss-Schweiz auf Instagram verrät, als sie sich letzten Sommer aus den Familienferien in Bardolino bei Verona IT meldet. «Der Buggy ist so einfach in der Handhabung für Reisen und unterwegs. Er lässt sich in Sekundenschnelle auf eine Handgepäck-kompatible Grösse zusammenfalten und bietet Lio eine ergonomische Liegehaltung für kleine Schläfchen», so Fäh. Reisen sei daher mit dem Kinderwagen sehr entspannt.