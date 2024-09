Luca Hänni wuchs in Uetendorf BE auf. Seit seinem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» 2012 ist der gelernte Maurer als Sänger, Moderator und Werbebotschafter erfolgreich. Er vertrat die Schweiz am Eurovision Song Contest 2019 und wurde Vierter. Vor vier Jahren lernte er bei der TV-Show «Let’s Dance» Profitänzerin Christina Luft kennen. Die Deutsche mit kirgisischen Wurzeln zog zu ihm in die Schweiz und ist mittlerweile anerkannte Diplom-Psychologin und Moderatorin. Das Paar gab sich im Sommer 2023 das Jawort. Seit Juni sind Luca und Christina Hänni Eltern einer Tochter. Die Familie lebt in ihrem Eigenheim im Berner Oberland. Im Podcast «Don’t worry – be Hänni» gibt das Paar jeden Donnerstag Einblick in sein Privatleben.