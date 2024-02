Fitness fürs Immunsystem: Landkinder sind Dreckspatzen. Tönt nach einem Nachteil, ist aber ganz klar ein Pluspunkt. Nicht nur macht eine Kindheit mit schwarzen Fingernägeln, Löchern in den Jeans und braunem Hosenboden vom Herumtollen in der Natur einfach viel mehr Spass, die Kinder kommen auf dem Land auch mit einer grösseren Bandbreite an Keimen in Berührung – was sich positiv auf ihr Immunsystem auswirkt. Eine finnische Studie hält fest, dass Kinder, die sich regelmässig in einem Kuhstall aufhalten, weniger Allergien und Asthma-Erkrankungen aufweisen.