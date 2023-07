Daniel Radcliffe spricht erstmals über sein Leben als Papa

Daniel Radcliffe will als Papa weniger arbeiten

Auf die Frage, wie sich das Vatersein auf die Filmrollen auswirkt, die er in Zukunft annehmen wird, antwortet Radcliffe nun: «Ich denke, das wird es auf jeden Fall. Es hat sich noch nicht wirklich auf die Dinge ausgewirkt, aber ich verbringe wirklich gern Zeit mit ihm und ich denke, ich werde ihn vermissen, wenn ich später im Jahr wieder zur Arbeit gehe.» Er werde wohl in den nächsten Jahren etwas weniger arbeiten, so der Star. Aufhören werde er aber nie: «Ich glaube, das wäre auch nicht gut für mich.»