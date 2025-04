Daniela Katzenbergers 9-jährige Tochter trägt Kunstnägel

Dem Shitstorm mit Humor gekontert

Daniela Katzenberger scheint der Shitstorm jedoch kalt zu lassen. Sie doppelt gleich mit einem Video nach, in welchem sie Kunstnägel «regnen» lässt. Dazu schreibt sie: «Mutter des Jahres» und blendet einige Kommentare ein. So zum Beispiel: «Ein No-Go mit neun Jahren» oder: «Kind ist Kind und da müssen keine Nägel sein». Ihr Humor kommt offenbar an: Nun finden sich in der Kommentarspalte viele Fans, die dem Reality-Star wohlgesinnt sind. Jemand schreibt: «Soll doch jede Mama für ihr Kind selbst entscheiden». Eine andere Followerin: «Was für ein Glück Sophia hat, dass du ihre Mutter bist.»