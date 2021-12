Darum fehlt Sohn Rocco in Madonnas Familienvideo

Auf ihre Kinder scheint die Queen of Pop mächtig stolz zu sein. Zum Video schreibt sie: «It's a Family Affair» und postet dazu drei gelbe Herzchen. Doch aufmerksamen Betrachtern fällt auf: In Madonnas Video sind nur fünf von ihren sechs Kindern zu sehen. Sohn Rocco, 21, nahm offensichtlich nicht an der Feier teil.