Über ihren Sohn, dessen Name Anja noch nicht verraten hat, sagt sie: «Er ist ein Muttersöhnchen und möchte nur bei mir sein, von mir getragen werden, bei allen anderen reklamiert er.» Anja ist sich bewusst, dass das völlig normal und gut so ist, dennoch will sie ihren Fans nichts vormachen und das reale Leben in all seinen Facetten zeigen.