Für die meisten Kinder in der Schweiz war es vor zwei oder drei Wochen so weit: Das neue Schuljahr hat begonnen. In Grossbritannien dauern die Sommerferien jeweils etwas länger. Gestern Montag waren diese jedoch ebenfalls vorbei. Und genauso wie ihre Altersgenossen mussten auch Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in die Klassenzimmer zurückkehren.