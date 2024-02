Ganz klar, sie wollte sich raushalten! Auf keinen Fall wollte Sabine Reber, 54, ihrer Tochter beim Bepflanzen des ersten eigenen Balkons reinreden – Jeanne Rose, 17, hat in Bern eine Wohngemeinschaft gegründet. Aber was soll man machen? Beim Znacht in der WG-Küche fällt das Wort «Balkonkräuter», schon kommen der Gärtnerin der Nation die Ideen. Petersilie, Schnittlauch, Minze, Salbei, Thymian, Ysop und Bergbohnenkraut sind frostfest und können schon im Februar in den Topf. Im März essbare Blüten: Hornveilchen, Bellis und Primeln. Pflegeleichte Pflanzen! Sabine Reber weiss aus Jugendzeiten: «Die grösste Herausforderung in einer WG ist, dass jemand ans Giessen denkt.»