Darum ist Sienna Miller froh um ihre späte Mutterschaft

Doch natürlich hat auch eine frühe Mutterschaft so einige Vorteile. Allen voran Biologische: Das Komplikations-Risiko und die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlbildung ist in jungen Jahren viel geringer. Zudem gibt es mit 20 nur etwa halb so viele Fehlgeburten wie wenn die werdende Mutter 40 ist. Ausserdem stecken jüngere Mütter Anstrengung besser weg als ältere und legen ganz allgemein mehr Leichtigkeit an den Tag.