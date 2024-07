Darum lässt Anja Zeidler ihre Tochter manchmal stundenlang ans iPad

In einer Frage-und-Antworten-Runde gab Zeidler neulich Auskunft über Themen, die ihre Elternschaft betreffen. Auf die Frage einer Followerin, wie Anja den Medienkonsum handhabt, antworte sie: «Wie bei Süssigkeiten& Co. gibt es auch hier kein verboten bei uns. Klar, gesunder Menschenverstand. Ich würde sie jetzt nicht zehn Stunden am Stück am iPad lassen. Aber: Wenn etwas nicht verboten ist, hat man auch keine Angst es ausnützen zu müssen oder verlieren zu können. Manchmal schaut Jela mehrere Stunden am Tag. Manchmal tagelang gar nicht.»