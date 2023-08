Darum lässt Sara Leutenegger ihren Sohn nachts auch mal schreien

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram verrät Sara nun Details aus ihrem Leben mit den Söhnen Lio (2) und Pablo (7 Monate). So erfahren ihre Followerinnen, dass Sara zurzeit 60 bis 80 Prozent arbeitet. Ab Oktober wird die Zürcherin fix 80 Prozent in ihrer eigenen Agentur «Strategy Leaders» tätig sein. «Die Kinder sind dann drei Tage pro Woche in der Kita.»