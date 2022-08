1. Grosseltern haben kein Recht an Enkelkinderfotos

Schon gewusst: Jedes Kind hat das Recht am eigenen Bild – und zwar bereits als Fötus im Bauch der Mutter. Solange Kinder nicht urteilsmündig sind, nehmen die Eltern oder Erziehungsberechtigten dieses Recht für sie wahr. Solange die Grosseltern also nicht erziehungsberechtigt sind, sind sie bezüglich der Weiterverbreitung von Fotos ihrer Enkelkinder auch nicht entscheidungsbefugt. Auch nicht, wenn sie das Fotos selbst gemacht haben. Das Recht am Bild liegt beim Kind. Korrekt wäre es also richtig, die Meinung der Eltern einzuholen und ca. ab dem 12. Lebensjahr das Kind selbst entscheiden zu lassen, wer Fotos von ihm sehen darf und wer nicht.