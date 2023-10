Wie ein Palastinsider zu «In Touch Weekly» sagt, habe Prinzessin Catherine offenbar in der Internatsfrage nun nachgegeben. «Kate war lange nicht einig mit ihrem Mann, der an der Tradition festhalten will, dass seine Kinder eine Boarding School besuchen», so die Quelle. Es laufe ihren Bemühungen zuwider, die Monarchie zu modernisieren, wenn sie ihre Kinder an eine so «spiessige und hochrangige» Institution schicke, heisst es. Sie selbst habe ihre Boarding-School-Jahre als schlimme Zeit erlebt.